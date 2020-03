Tikehau Capital confirme ses objectifs à horizon 2022

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2019, les actifs sous gestion de Tikehau Capital, déjà publiés en février, s'élèvent à 25,8 MdsE, soit une progression de 3,8 MdsE ou +17% sur un an.

La société publie ce matin ses résultats, avec un résultat opérationnel de l'activité de gestion d'actifs qui atteint 58,5 ME, contre 20 ME publiés pour l'exercice 2018 (ou 39,5 ME à périmètre constant). Le résultat opérationnel de l'activité d'investissement ressort fortement positif à 199,6 ME, contre une perte de -113,1 ME publiée en 2018 (ou -108,5 ME à périmètre constant).

En conséquence, le résultat net part du Groupe pour 2019 s'inscrit en très forte hausse pour atteindre 178,7 ME.

Sur les 23,6 MdsE d'actifs du périmètre gestion d'actifs à fin 2019, les actifs sous gestion générateurs de revenus atteignent 19,9 MdsE (soit 84%), en croissance de +23%.

Au 31 décembre 2019, le Groupe affiche une position de trésorerie brute de 1 307 ME sur une base consolidée contre 463 ME au 31 décembre 2018. Cette évolution reflète le produit de l'augmentation de capital de 715 ME finalisée en juin 2019 ainsi que le produit de l'émission obligataire de 500 ME réalisée au cours du quatrième trimestre, suivi d'un remboursement anticipé de dette bancaire à hauteur de 300 ME (accompagné d'une extension de sa maturité de 2 ans). L'endettement financier s'élève ainsi à 997 ME à fin 2019, contre 796 ME un an plus tôt, avec un niveau de gearing de 32% (contre 35% au 31 décembre 2018).

Il sera proposé à l'Assemblée générale le versement d'un dividende de 0,50 euro par action au titre de l'exercice 2019 (à comparer à un dividende de 0,25 euro par action au titre de l'exercice 2018).

Le Groupe confirme ses deux objectifs structurants (hors éventuelles acquisitions) à horizon 2022, consistant à atteindre plus de 35 MdsE d'actifs sous gestion pour le Groupe et générer plus de 100 ME de résultat opérationnel dans la gestion d'actifs.