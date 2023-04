Tikehau Capital : confirmation des objectifs de moyen terme

(Boursier.com) — Au cours du 1er trimestre 2023, dans un environnement marqué par la persistance des incertitudes macro-économiques et géopolitiques, Tikehau Capital a continué à afficher une croissance solide grâce à son approche différenciante. Le Groupe affiche ainsi une dynamique solide sur les 3 piliers de son activité de gestion d'actifs : le déploiement du capital est resté soutenu tout en étant discipliné, la performance des fonds a été robuste, reflétant la qualité des actifs en portefeuille ainsi que des cessions créatrices de valeur et la demande des clients a été résiliente.

La diversité et la complémentarité des stratégies de Tikehau Capital ont permis au Groupe de poursuivre la collecte tant auprès d'investisseurs institutionnels que privés.

Dans ce contexte, les encours de l'activité de gestion d'actifs de Tikehau Capital ont atteint 38,9 milliards, soit une hausse de 14% au cours des 12 derniers mois, représentant un taux de croissance annuel moyen de 27% depuis 2016. La demande des clients est restée solide au 1er trimestre 2023. La collecte nette a atteint 1,2 MdE, ce qui valide le positionnement du Groupe, la performance de ses investissements et la pertinence de son implantation multilocale. Les actifs sous gestion du Groupe se sont élevés à 39,7 MdsE, soit une augmentation de +2% par rapport au 31 décembre 2022 et de +12% sur 12 mois.

Perspectives

Tikehau Capital confirme ses ambitions à moyen terme, communiquées lors de son Capital Markets Day 2022, c'est-à-dire : atteindre, à l'horizon 2026, plus de 65 MdsE d'actifs sous gestion pour son activité de gestion d'actifs, plus de 250 ME de 'Fee-Related Earnings', et porter le rendement de ses fonds propres à un niveau proche de 15%.