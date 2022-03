Tikehau Capital compte atteindre plus de 65 MdsE d'actifs sous gestion pour son activité de gestion d'actifs d'ici 2026

(Boursier.com) — Tikehau Capital organise aujourd'hui son deuxième Capital Markets Day, à Londres, au cours duquel ses fondateurs et son équipe de direction détailleront la prochaine phase de croissance du Groupe. Fort d'un bilan solide et d'une culture d'entreprise unique, Tikehau Capital entend accélérer de manière significative sa croissance et ses résultats, avec les ambitions suivantes :

Atteindre plus de 65 MdsE d'actifs sous gestion pour son activité de gestion d'actifs d'ici 2026, soit le double des encours au 31 décembre 2021.

Générer plus de 250 ME de FRE (Fee-Related Earnings) d'ici 2026, soit x2,6 par rapport au niveau de 2021.

Atteindre un rendement sur fonds propres de l'ordre de 15 (mid-teens) d'ici 2026.

En plus de ces perspectives prometteuses, Tikehau Capital a déjà enregistré plusieurs succès au cours des premiers mois de l'année 2022 :

Le lancement d'un fonds Green Assets, un fonds d'impact innovant au sein de son activité de private equity ;

La réalisation d'une transaction de référence pour un montant de 500 M$ dans le domaine de la dette privée secondaire ;

L'ouverture d'un bureau en Israël, qui porte à 13 le nombre d'implantations du Groupe dans le monde ;

L'obtention de deux mandats majeurs avec (i) un mandat de prêt à impact de 100 ME aux Pays-Bas et (ii) le tout premier mandat de co-investissement de Tikehau Capital dans l'immobilier avec un partenaire corporate, à hauteur de 250 ME.

Enfin, le 21 mars 2022, Tikehau Capital s'est vu attribuer par l'agence Standard & Poor's une notation Investment Grade "BBB-", assortie d'une perspective stable, une nouvelle reconnaissance de la solidité du modèle économique et de la structure financière du Groupe. En janvier 2022, Fitch Ratings a réaffirmé la notation de crédit de Tikehau Capital à BBB- (perspective stable).

Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, co-fondateurs de Tikehau Capital : "Depuis son introduction en bourse en 2017, Tikehau Capital a réalisé une croissance significative, multipliant par trois ses actifs sous gestion et dépassant avec constance ses objectifs. Ce parcours exceptionnel est à mettre au crédit de nos équipes talentueuses et engagées. Nous entamons à présent un nouveau chapitre marqué par une accélération de notre croissance et de notre rentabilité et qui se traduit par de nouveaux objectifs ambitieux pour 2026. Nous souhaitons doubler nos actifs sous gestion, faire croître notre plateforme et poursuivre l'expansion de notre empreinte géographique, tout en maintenant des performances élevées et en créant de la valeur pour nos investisseurs et actionnaires. Tikehau Capital adosse ses succès futurs à une culture entrepreneuriale unique et un bilan solide, véritable accélérateur de croissance. Grâce à la diversité de nos talents, à notre capacité à innover en permanence et à notre engagement fort envers une croissance durable, Tikehau Capital continuera à se distinguer comme un Groupe fortement créateur de valeur pour l'ensemble de ses parties prenantes."