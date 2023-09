Tikehau Capital : ChapsVision annonce une levée de fonds de 90 ME

(Boursier.com) — ChapsVision , le spécialiste de la valorisation de la donnée, lève 90 ME pour accélérer son développement sur le marché européen à travers des acquisitions ciblées. Ce tour de financement est mené par Qualium Investissement avec la participation de GENEO, et les investisseurs historiques, Tikehau Capital et Bpifrance, qui ont souscrit à cette nouvelle levée de fonds.

Dans un contexte de fort ralentissement des investissements dans la tech, cette nouvelle levée de fonds s'inscrit dans une dynamique de forte croissance et de rentabilité pour ChapsVision. La société s'est entourée d'un pool d'investisseurs de premier plan, convaincus de sa capacité à accomplir le plan ambitieux qu'elle s'est fixée.

Olivier Dellenbach, CEO & Fondateur de ChapsVision a déclaré : "Je suis ravi d'accueillir parmi les partenaires de notre développement des investisseurs aussi prestigieux que Qualium Investissement et GENEO. Merci à Tikehau Capital et Bpifrance pour le renouvellement de leur confiance. Cette opération significative marque une nouvelle étape dans la croissance du groupe ChapsVision en nous donnant les moyens d'accélérer notre stratégie de croissance rapide. Elle va nous permettre d'atteindre nos objectifs de 180 ME de revenus pour 2023 et de 250 ME à fin 2024 et ainsi installer ChapsVision comme un éditeur européen souverain de référence dans le traitement de la donnée de masse."