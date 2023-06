Tikehau Capital : BT2i et JVGroup annoncent leur rapprochement

(Boursier.com) — BT2i et JVGroup annoncent leur rapprochement ! Ce rapprochement a été initié sous l'impulsion de Tikehau Capital, actionnaire majoritaire des deux entreprises BT2i et JVGroup, acteurs stratégiques du secteur aéronautique, spatial et défense, annoncent leur rapprochement sous l'impulsion de Tikehau Capital, gestionnaire d'actifs alternatifs et actionnaire majoritaire des deux groupes, afin de répondre aux besoins d'un marché en forte croissance.

Le rapprochement de BT2i et JV Group constitue une opération importante pour la consolidation du marché français des acteurs du high mix low volume (production de petites et moyennes séries complexes).

Plus diversifié et résilient, le groupe combiné entend atteindre une taille critique pour devenir un acteur incontournable des secteurs stratégiques de l'aéronautique, du spatial, et de la défense. Le nouvel ensemble bénéficiera d'une meilleure stabilité opérationnelle et financière dans des secteurs en pleine transformation.

Ce projet de consolidation vise cinq objectifs majeurs :

- Améliorer les performances opérationnelles et l'accroissement des capacités de production du nouveau groupe pour poursuivre l'accompagnement de ses clients dans leurs ambitions de croissance et de développement,

- Créer le leader français, intégré et spécialisé dans le high mix low volume,

- Faire émerger un groupe fort sur trois marchés équilibrés (commercial, spatial et défense) dotés de grands sites spécialisés,

- Accroitre le rayonnement et l'attractivité du nouveau groupe,

- Déployer les 'best practices' à travers le Groupe combiné pour améliorer nos opérations.

Le nouvel ensemble entend réaliser un chiffre d'affaires de près de 100 millions d'euros en 2024 avec une répartition équilibrée de ses activités dans les domaines aéronautiques, spatiaux et militaires. Le groupe deviendrait ainsi un acteur français majeur dans ces secteurs avec la capacité de produire à la fois des petites et moyennes séries complexes à faible cadence et des quantités plus importantes pour des marchés de grande envergure.

Cette opération intervient après l'entrée au capital de Tikehau Capital en tant qu'actionnaire majoritaire dans BT2i et JVGroup au cours de ces 12 derniers mois. Ces investissements avaient permis l'assainissement des bilans des deux sociétés ainsi qu'un renforcement significatif de leurs moyens et de leurs gouvernances.