Tikehau Capital : aux côtés des assureurs et de la CDC pour le dispositif Obligations Relance de l'Etat

(Boursier.com) — Tikehau Capital s'est vu confier la gestion de 300 millions d'euros au sein du Fonds "Obligations Relance" doté à hauteur de 1,7 milliard d'euros. Les "Obligations Relance" financeront la croissance organique ou externe ainsi que la transformation et l'innovation des PME-ETI, notamment celles engagées dans une transition écologique.

Tikehau Capital pilotera un groupement réunissant les sociétés de gestion Audacia, Epopée Gestion et M Capital.

Les Obligations Relance sont un outil de financement long terme des entreprises qui vise à renforcer le bilan des entreprises pour leur permettre de continuer à investir dans des projets de développement et de transformation et à accélérer leur investissement dans la transition écologique. Il s'agit d'un nouveau dispositif élaboré dans le cadre du Plan Relance lancé par le gouvernement fin août 2020 pour la refondation économique, sociale et écologique de la France à la suite de la crise économique liée au Covid-19.

Le dispositif s'adresse à des entreprises de tout secteur. Les Obligations Relance sont assimilables à des quasi-fonds propres, et seront remboursées à leur terme de huit ans.

Le taux d'intérêt des obligations est compris entre 5 et 7%. L'atteinte d'objectifs de type ESG et l'augmentation des fonds propres sont par ailleurs un critère qui permettra aux PME-ETI de baisser leur taux d'emprunt.