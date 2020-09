Tikehau Capital : augmentation des moyens en compte de liquidité

(Boursier.com) — Tikehau Capital, le groupe de gestion d'actifs alternatifs et d'investissement, augmente les moyens du contrat de liquidité. Ce contrat de liquidité confié par Tikehau Capital à Exane BNP Paribas a fait l'obje d'un apport complémentaire de 500.000 euros en espèces. Cet apport complémentaire permet de mettre en adéquation les ressources du contrat de liquidité avec la capitalisation boursière et l'objectif de favoriser la liquidité du titre et la régularité de sa cotation.

Au 30 juin, les moyens suivants figuraient au crédit du compte de liquidité : 48.275 actions Tikehau Capital et 507.809 euros en espèces.

Conformément à l'autorisation donnée par l'Assemblée générale de Tikehau Capital en date du 19 mai 2020, le prix unitaire maximum d'achat par action au titre du contrat de liquidité s'élève à 40 euros.