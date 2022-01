Tikehau Capital : Asacha Media Group obtient un financement de 41 ME

(Boursier.com) — Tikehau Capital, groupe de gestion d'actifs alternatifs et Asacha Media Group annoncent aujourd'hui la signature d'un accord d'émission privée d'obligations pour un montant de 41 millions d'euros en vue de renforcer la capacité d'investissement d'AMG en Europe. Asacha Media Group est un groupe européen dédié à la création, production et distribution de contenus audiovisuels, fondé en avril 2020, par Gaspard de Chavagnac, Marina Williams et Marc-Antoine d'Halluin, avec le soutien de fonds gérés par Oaktree Capital Management, L.P.

Ce financement de Tikehau Capital vient confirmer le succès rencontré par la société depuis sa création. Ses dirigeants, avec le soutien d'Oaktree ont su, en deux ans, positionner AMG comme un acteur référent du marché européen de la production et de la distribution audiovisuelle. AMG entend désormais poursuivre son plan de croissance ambitieux, notamment en visant de futures acquisitions en Europe.