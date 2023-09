Tikehau Capital annonce son investissement dans Anthesis

(Boursier.com) — Tikehau Capital, le gestionnaire d'actifs alternatifs mondial, annonce son investissement dans Anthesis, un leader mondial de la durabilité et des solutions dont le siège est à Londres, pour le compte de ses fonds sous gestion. Cet investissement minoritaire est réalisé aux côtés de Carlyle, une société d'investissement mondiale, et des actionnaires salariés d'Anthesis et de Palatine.

Fondée en 2013, Anthesis s'est imposée comme un leader en matière de services et de solutions de développement durable. Elle se concentre sur le développement et l'activation de stratégies de durabilité, l'amélioration des capacités numériques, la mise en oeuvre de plans de réduction des émissions de carbone et la création de communications axées sur les objectifs pour plus de 4 000 clients couvrant les secteurs de l'entreprise, de la finance et du gouvernement. Avec 1 250 spécialistes répartis dans 47 bureaux et 24 pays, Anthesis sert une clientèle internationale diversifiée de premier ordre.

L'investissement de Tikehau Capital est réalisé dans le cadre de la stratégie de décarbonation du capital-investissement du Groupe, marquant son treizième investissement à ce jour. Lancé en 2018 en partenariat avec TotalEnergies, le premier millésime de cette stratégie de 1,4 milliard d'euros se présente comme l'un des plus grands vecteurs de capital-investissement particulièrement engagé à soutenir les entreprises qui sont le moteur de la décarbonation de l'économie.

Anthesis, qui a obtenu la certification B Corp, joue un rôle essentiel dans l'avancement des efforts de décarbonation grâce à ses services de conseil spécialisés, ce qui fait de l'entreprise un partenaire idéal pour la philosophie et les valeurs d'investissement de la stratégie de décarbonation du capital-investissement de Tikehau Capital.

Grâce à ce partenariat, Tikehau Capital s'efforcera de tirer parti de sa vaste expérience en matière de décarbonation et d'impact ainsi que de sa forte présence en Europe pour aider Anthesis à consolider sa position de leader sur le marché des solutions de développement durable.

Corinne Philipps, responsable du capital-investissement au Royaume-Uni chez Tikehau Capital, a déclaré : "En très peu de temps, Anthesis s'est imposée comme un leader du développement durable et un acteur clé de l'impact à travers le monde. En tant qu'investisseurs reconnus dans le domaine de la décarbonation et du développement durable, nous sommes convaincus qu'Anthesis possède la culture, l'agilité et l'expertise nécessaires pour guider ses clients dans leur parcours de décarbonation, dans un environnement réglementaire complexe. Nous sommes ravis de nous associer à Anthesis alors qu'elle entame le prochain chapitre de son parcours de croissance, et nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec Carlyle et l'équipe de direction d'Anthesis. Fort de notre présence européenne, nous souhaitons avoir un impact encore plus grand tout en participant à la croissance d'Anthesis."