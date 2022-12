Tikehau Capital annonce l'acquisition d'Isotrol

(Boursier.com) — Tikehau Capital, le gestionnaire d'actifs alternatifs, a annoncé l'acquisition de 100% des parts d'Isotrol auprès de l'équipe de management. Isotrol est le principal développeur de solutions logicielles propriétaires pour le secteur des énergies renouvelables en Espagne. Fondée en 1984, Isotrol est un pionnier dans le développement de solutions technologiques pour le secteur des énergies renouvelables. Avec près de 40 ans d'expérience, Isotrol est une référence en matière de digitalisation et de transition du mix énergétique vers les énergies renouvelables.

L'entreprise a développé des solutions qui permettent d'améliorer en temps réel la productivité et l'efficacité des actifs de production d'énergie.

Les systèmes de gestion d'Isotrol sont implantés dans plus de 2.100 installations d'énergie renouvelable dans le monde et sont utilisés dans l'exploitation de plus de 130 GW dans 45 pays pour des groupes industriels mondiaux de l'énergie.

Isotrol emploie plus de 400 professionnels en Espagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, au Brésil, au Mexique et au Chili. La société a connu une croissance significative au cours des dix dernières années sous la direction de Beltrán Calvo et de la famille fondatrice, pour atteindre sa position actuelle de leader mondial du marché. Tikehau Capital entend apporter à Isotrol un soutien opérationnel et stratégique notamment au travers d'une stratégie de croissance organique ainsi qu'en visant des acquisitions ciblées afin de soutenir et d'accélérer son développement. Il s'agit du 11ème investissement de la stratégie de capital investissement dédiée à la transition énergétique de Tikehau Capital, qui avait annoncé avoir levé plus d'un milliard d'euros début 2021.

Cette stratégie contribue au développement et à l'expansion internationale de sociétés de taille moyenne positionnées dans les secteurs de la production d'énergie propre, de la mobilité bas carbone et de l'efficacité énergétique.

Cet investissement est également la deuxième opération de capital investissement de Tikehau Capital en Espagne. En 2020, Tikehau Capital avait acquis ENSO Energy, société experte en énergie de biomasse réalisant des projets de décarbonisation pour des groupes industriels