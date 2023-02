Tikehau Capital acquiert un nouvel hôtel parisien

(Boursier.com) — Tikehau Capital, groupe mondial de gestion d'actifs annonce l'acquisition de l'hôtel 4* California dans le 8ème arrondissement de Paris (75) via sa nouvelle stratégie immobilière pan-européenne à impact et à valeur ajoutée - value-add.

L'hôtel 4* California était fermé depuis plus de deux ans et n'avait pas bénéficié de rénovations majeures récentes. Situé à proximité de l'avenue des Champs-Élysées à Paris, il fera l'objet d'un programme de travaux ambitieux et d'un repositionnement commercial au bénéfice d'une clientèle d'affaires et loisirs. Cet actif devrait profiter du marché dynamique de l'hôtellerie parisien et ce à l'aube des Jeux Olympiques 2024.

L'acquisition de cet hôtel de 172 clés s'inscrit dans un schéma de réhabilitation et de repositionnement d'actifs sous-exploités, en ligne avec la nouvelle stratégie immobilière value-add de Tikehau Capital qui vise à contribuer aux trois thèmes suivants : le climat, la biodiversité et l'inclusion au travers des différents usages des bâtiments.