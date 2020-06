Tikehau Capital : à quel prix ?

(Boursier.com) — Tikehau Capital reperd 0,8% ce mercredi à 24,20 euros, alors que parmi les derniers avis de brokers, la SG a débuté le suivi du dossier avec une recommandation à 'conserver' et un objectif de cours de 26 euros, tandis que le groupe a vu ses actifs sous gestion, au 31 mars, grimper à 25,4 mdsE, en croissance de +13,7% sur douze mois, en léger retrait de -1,5% sur le premier trimestre en raison d'effets de marché défavorables sur certaines classes d'actifs, dans le contexte économique très volatile lié à la pandémie de Covid-19.

La collecte nette de l'activité de gestion d'actifs s'est élevée à +500 ME sur le premier trimestre, portant ses encours à 23,4 MdsE a u 31 mars 2020 (+12,5% sur douze mois et -0,8% sur le premier trimestre). Les actifs sous gestion générant des commissions sont ressortis en légère progression sur le premier trimestre pour les fonds fermés du Groupe.

Le groupe disposait, à la fin mars, de 1,2 MdE de trésorerie à l'actif de son bilan et 5 MdsE de "dry powder" au sein des fonds qu'il gère.