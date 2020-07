Tikehau Capital : 25,7 MdsE d'actifs sous gestion à fin juin

Crédit photo © Euronext / Tikehau

(Boursier.com) — Tikehau Capital fait état d'une collecte nette solide de +1,1 milliard d'euros pour l'activité de gestion d'actifs au premier semestre portant les encours de cette activité à 24 MdsE à fin juin (+13,2% sur douze mois et +2,6% sur le deuxième trimestre). Les actifs sous gestion totaux s'élèvent à 25,7 MdsE, en progression de +9,8% sur un an, soit +2,3 MdsE. Sur le deuxième trimestre 2020, l'évolution des encours atteint +1,2% (soit +0,3 MdE).

Tikehau Capital est en ordre de marche pour réaliser ses objectifs à horizon 2022 visant à atteindre plus de 35 MdsE d'actifs sous gestion pour le Groupe et à générer plus de 100 ME de résultat opérationnel dans la gestion d'actifs.

Au cours du mois de juillet, Tikehau Capital a continué à délivrer sur sa stratégie et a remporté d'importants succès commerciaux ayant permis de comptabiliser 1,6 MdE d'encours supplémentaires depuis le 30 juin, dont 1,1 MdE par croissance organique, un montant équivalent à la collecte nette de l'ensemble du premier semestre, et 0,5 MdE en croissance externe.