Tikehau Ace Capital finalise l'acquisition du groupe ELVIA PCB

(Boursier.com) — Tikehau Ace Capital, société de capital-investissement spécialisée dans l'industrie et l'innovation a finalisé l'acquisition de 100% du capital du groupe d'ELVIA PCB, concepteur et fabricant spécialisé de circuits imprimés électroniques (PCB) pour environnements exigeants.

Fondée en 1976, ELVIA PCB est le premier fabricant français de circuits imprimés en termes de chiffre d'affaires et l'un des leaders européens. Le groupe est spécialisé dans la conception, le développement et la fabrication de PCB complexes, de haute qualité et fiabilité, destinés à des environnements exigeants tels que la Défense, l'Aéronautique, le Spatial mais aussi les secteurs Industriel, Télécoms, Automobile, Médical et Ferroviaire.