Tikehau Ace Capital finalise l'acquisition de Visco

(Boursier.com) — Tikehau Ace Capital, société de capital-investissement spécialisée dans l'industrie et l'innovation, a finalisé l'acquisition de la société VISCO, acteur reconnu de l'usinage mécanique de haute précision destiné aux industries de pointe, notamment la défense, l'aéronautique, le spatial, l'armement et l'énergie en France.

Cette acquisition permettra à Visco de renforcer son positionnement et d'accélérer son plan de développement.

Créée en 1908, VISCO est implantée près de Montargis. Elle est spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de pièces et de sous-ensembles complexes et à forte valeur ajoutée. Elle est référencée auprès des plus grands acteurs de ces industries de pointe, notamment Thales, Dassault, Nexter et Safran, en sus d'une dizaine d'autres industriels.

La société est reconnue pour la qualité de son outil industriel : VISCO dispose d'un parc de plus de 100 machines, et est dotée de savoir-faire intégrés, à la fois dans l'usinage de haute précision de métaux durs ou exotiques et l'assemblage de sous-ensembles complexes.