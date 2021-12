Tikehau Ace Capital conclut des accords engageants pour une prise de participation majoritaire au sein de Groupe Rossi Aéro

(Boursier.com) — Tikehau Ace Capital, une société de capital-investissement

spécialisée dans les industries stratégiques et les technologies de confiance, a conclu des accords engageants avec les actionnaires de Groupe Rossi Aéro et ses créanciers pour l'acquisition d'une participation majoritaire dans le Groupe.

Créé par la famille Rossi en 1976, Groupe Rossi Aéro est un fournisseur de premier plan de l'industrie aérospatiale mondiale, positionné sur les activités de fabrication à la demande de composants, de fabrication de petites et moyennes séries et de maintenance, réparation et maintien en condition opérationnelle. Spécialisé dans la réalisation et la roduction de pièces de structure et de sous-ensembles à forte valeur ajoutée pour les constructeurs et les équipementiers aéronautiques, le Groupe est doté de savoir-faire intégrés, à la fois dans l'usinage de précision d'alliages légers et de métaux durs, la tôlerie-chaudronnerie, le traitement de surface et l'assemblage.

La satisfaction du client, le respect des délais et la qualité font partie de l'ADN du Groupe. Groupe Rossi Aéro exploite trois sites dans la région de Toulouse, au plus proche de ses clients, et occupe une position clé dans la chaîne d'approvisionnement de l'industrie aérospatiale. Le Groupe est notamment un fournisseur stratégique d'Airbus.