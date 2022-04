Tikehau Ace Capital, Bpifrance et SG Capital Partenaires sont entrés en négociations exclusives avec LBO France afin d'acquérir Crouzet

(Boursier.com) — Tikehau Ace Capital, Bpifrance et Société Générale Capital Partenaires sont entrés en négociations exclusives avec LBO France en vue d'acquérir 100% du capital de CROUZET, un fabricant de composants mécatroniques destinés aux marchés exigeants de l'aérospatiale et la défense, de l'automobile, de l'industrie, du médical, du ferroviaire et de l'énergie.

Fondé en 1921, CROUZET est un industriel indépendant spécialisé dans la fabrication de composants mécatroniques réalisant un chiffre d'affaires de 160 millions d'euros. Basé en France et doté une forte présence industrielle et commerciale en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, CROUZET est un partenaire privilégié des principaux acteurs des industries les plus exigeantes.

Avec plus de 100 ans d'expérience, CROUZET a développé des relations de long-terme avec des clients de premier rang dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile et du transport, et est aujourd'hui présent dans les principaux programmes aéronautiques tels que l'A320, l'A350, le B737MAX, le Rafale, le H145 ou le H160.

CROUZET bénéficie de capacités industrielles uniques - alliant la production de grandes et de petites séries à celle de solutions spécifiques élaborées aux côtés de ses clients -, d'une excellence opérationnelle éprouvée ainsi que d'un réseau de distribution bien maillé, tant en France qu'à l'international. CROUZET et ses 1.300 employés disposent par ailleurs d'une expertise reconnue, qui permettra au groupe de s'adapter aux transformations technologiques à venir dans l'industrie aérospatiale, notamment dans le domaine du développement des avions électriques.

CROUZET entame ainsi une nouvelle étape de son développement, axée sur le renforcement de ses relations avec ses principaux donneurs d'ordres, capitalisant notamment sur la connaissance approfondie de l'industrie aérospatiale de Tikehau Ace Capital, ainsi que sur l'accélération de sa stratégie de croissance externe, dans un marché encore très fragmenté.

Thomas Boulman, Partner de LBO France, a déclaré : "CROUZET est un fabricant clé pour des industries exigeantes telles que le transport, le médical, l'énergie ou le bâtiment. La diversité des applications de ses produits au sein des différents marchés servis apporte une robustesse remarquable au business model du groupe en temps de crise, sa croissance demeurant soutenue par la forte demande d'électrification des véhicules, des bâtiments et des machines."