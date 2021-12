Tikehau Ace Capital : acquisition en vue

(Boursier.com) — Tikehau Ace Capital, accompagné d'Amundi Private Equity Funds et d'autres investisseurs du groupe Crédit Agricole menés par IDIA Capital Investissement, est entré en négociations exclusives pour l'acquisition de LMB Aerospace.

Fondée il y a plus de 60 ans, LMB est un expert reconnu en matière de ventilateurs et de solutions de refroidissement de qualité militaire et de haute performance pour des applications aérospatiales, navales et militaires. Les solutions de LMB sont présentes sur plus de 200 plateformes, au service d'un portefeuille diversifié d'environ 150 clients solides et de longue date.

L'entreprise dispose d'une expertise unique avec plus de 1.500 produits qualifiés, ainsi que d'ingénieurs hautement qualifiés et d'équipes opérationnelles efficaces, ce qui confère à LMB un avantage concurrentiel pour le développement de nouveaux produits.