Tikehau : 2021, un millésime exceptionnel !

(Boursier.com) — 2021 a été une excellente année pour Tikehau Capital. Le groupe financier récolte les fruits de sa stratégie différenciante en réalisant une collecte nette record en 2021, atteignant 6,3 milliards d'euros pour l'ensemble de l'année, un montant de 50% supérieur à la collecte annuelle moyenne réalisée au cours des trois derniers exercices, qui s'établissait à 4,2 MdsE. En conséquence, Tikehau Capital disposera de plus de 33,5 MdsE d'encours au 31 décembre 2021.

La demande pour les stratégies de Tikehau Capital est restée forte tout au long de l'année 2021, qui s'est achevée par une collecte nette remarquable de 2,5 MdsE pour le seul 4e trimestre. Il s'agit d'un nouveau record trimestriel pour Tikehau Capital, représentant 1,4 fois le précédent record atteint au 2e trimestre 2021, au cours duquel la collecte nette avait atteint 1,9 MdE.

Les excellentes performances de l'année 2021 en termes de collecte ont été réalisées par l'ensemble de la plateforme de gestion d'actifs de Tikehau Capital. Ce résultat démontre à nouveau la pertinence du modèle unique déployé par le Groupe, marqué par un fort alignement d'intérêts, de solides performances d'investissement et une volonté continue d'innovation.

Les stratégies phares de Tikehau Capital sont rapidement montées en puissance. En outre, en 2021, Tikehau Capital a enrichi sa gamme de produits destinés aux investisseurs privés, qui offrent un potentiel de croissance important. Tikehau Capital a également démontré sa forte capacité à innover. Le Groupe a ainsi lancé sa première stratégie de dette privée secondaire, qui a attiré, à fin décembre 2021, des engagements d'environ 275 ME. Enfin, en s'appuyant sur son expertise, sa plateforme et son track-record, Tikehau Capital s'est imposé en 2021 comme un partenaire de choix pour les gouvernements européens dans le financement de l'économie réelle et le soutien à la reprise post-Covid, avec des succès majeurs remportés en France, en Espagne et en Belgique.

Sur l'année, Tikehau Capital a enregistré un montant record de 6,3 MdsE de collecte nette pour ses activités de gestion d'actifs sur l'ensemble de l'année 2021. La dette privée et les actifs réels ont représenté environ les trois quarts de ces levées, tandis que les capital markets strategies et le private equity en ont représenté respectivement environ 15% et 10%.

En outre, en décembre 2021, le SPAC Pegasus Entrepreneurs sponsorisé par Tikehau Capital, a réussi à lever 210 ME dans le cadre d'un placement privé, dont la taille a été revue à la hausse en raison de la forte demande des investisseurs. Il s'agit du 2e lancement réussi d'un SPAC pour Tikehau Capital en 2021, après l'introduction en bourse de Pegasus Europe, qui a levé 500 ME en avril, devenant ainsi le plus grand SPAC européen à date. Ces réalisations font de Tikehau Capital le seul sponsor européen à avoir lancé avec succès deux SPAC en Europe en 2021 malgré un sentiment de marché moins favorable. Tikehau Capital s'estime "idéalement placé pour capter la demande croissante des investisseurs mondiaux à destination des actifs alternatifs".

Grâce à ces performances 2021, Tikehau Capital disposera de plus de 33,5 MdsE d'actifs sous gestion au 31 décembre 2021.