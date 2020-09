Tiffany veut conclure la transaction avec LVMH dans les termes initiaux

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le joaillier new-yorkais Tiffany n'en démord pas et désire toujours conclure la transaction avec LVMH selon les termes et le calendrier précédemment fixés. L'Américain dénonce les "efforts flagrants" du Français pour éviter de payer le montant convenu pour son acquisition. Tiffany demande au tribunal du Delaware d'organiser un procès dans un calendrier permettant un verdict avant le 24 novembre, date limite de finalisation de l'accord. L'Américain répond ainsi à la demande de LVMH de repousser de six ou sept mois le procès du Delaware. "Les termes de l'accord entre Tiffany et LVMH sont clairs et ont été fortement négociés", s'élève le groupe new-yorkais, face à la volonté du géant français du luxe de se retirer de la transaction. Tiffany assure par ailleurs que son management a "bien géré" l'activité durant la pandémie, ce qui n'est pas l'avis de LVMH...