Tiffany : déception sur les résultats trimestriels

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le joaillier américain Tiffany & Co, qui vient d'accepter l'offre d'achat de LVMH à plus de 16 milliards de dollars, a publié jeudi des résultats financiers inférieurs aux attentes pour son troisième trimestre fiscal.

Le bénéfice du groupe a ainsi reculé plus que prévu et les ventes à magasins comparables sont elles aussi ressorties inférieures aux attentes du consensus des analystes financiers.

Le bénéfice net a chuté de plus de 17% pour revenir à 78,4 millions de dollars (65 cents par action), contre 94,9 M$ un an plus tôt (77 cents par action). Le consensus Factset était logé bien plus haut, à 87 cents par action. Du côté de ventes, elle ont atteint, à magasins comparables, 1,015 milliard de dollars, un montant quasi-stable par rapport à la même période de 2018 (1,012 Md$), alors que le consensus tablait sur 1,037 Md$.

Aux Etats-Unis, le chiffre d'affaires a baissé de 4% à 423 M$, contre 442,5 M$ attendu. En revanche, les ventes au Japon ont bondi de 19% pour atteindre 169 M$, un chiffre supérieur aux prévisions (156,3 M$).

A Wall Street, l'action Tiffany réagit peu à ces chiffre décevants, cédant 0,13% jeudi en séance. Le titre a bondi de 66% depuis le début de l'année, une performance très supérieure à l'indice S&P 500, qui s'affiche en hausse de 24% depuis le début de l'année.