TIE Kinetix déploie une solution de facturation électronique pour Rabobank

(Boursier.com) — TIE Kinetix a annoncé avoir conclu un contrat de 5 ans avec la deuxième plus grande banque néerlandaise, Rabobank, pour faciliter la digitalisation à 100% des échanges de documents grâce à la plateforme FLOW Partner Automation. Le montant initial du contrat dépasse 500.000 euros et comprend une approche d'onboarding progressive pour permettre la facturation électronique avec environ 23.000 fournisseurs.

Ce contrat fait suite à une preuve de concept (POC) réussie qui a permis de tester différents moyens de réception des factures électroniques via FLOW avec des fournisseurs de Rabobank. Les résultats escomptés en matière d'échange électronique de factures via le réseau PEPPOL, de saisie manuelle des données sur un portail fournisseur, et de traitement automatisé de documents PDF ayant été atteints, le POC constitue la base de l'accord.

Pour garantir les meilleurs résultats, TIE Kinetix aidera Rabobank à atteindre ses objectifs de numérisation grâce à des services d'onboarding des fournisseurs. Cela permettra une adoption massive de la facturation électronique par tous les fournisseurs, en un minimum de temps et sans effort pour Rabobank.

Ce contrat est une nouvelle réussite majeure pour TIE Kinetix et renforce encore la position de l'entreprise en tant que leader en matière de facturation électronique pour les organisations des secteurs public et privé. TIE Kinetix prévoit d'aider Rabobank à atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés au cours de la période initiale de cinq ans, après quoi le contrat pourra être prolongé de manière illimitée pour une durée de 12 mois.