ThyssenKrupp grimpe encore, la restructuration est en marche

ThyssenKrupp grimpe encore, la restructuration est en marche







Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ThyssenKrupp bondit encore de plus de 5% après avoir confirmé hier soir son objectif de restructuration. "Au coeur de la nouvelle stratégie se trouve la transformation de l'entreprise en un "groupe d'entreprises" très performant, doté d'un modèle de gestion allégé et d'un portefeuille clairement structuré", a indiqué le conglomérat allemand qui est à la recherche de partenaires pour ses activités de sidérurgie et de construction navale militaire.

Dans le passé, Thyssenkrupp a souligné à plusieurs reprises les avantages de la consolidation dans l'industrie sidérurgique alors qu'il peine face à la concurrence asiatique. "La nécessité n'en est que plus grande à la suite de la crise de la couronne, car il y aura une augmentation structurelle des surcapacités existantes en Europe", souligne la firme allemande. Thyssenkrupp a notamment déjà essayé de rapprocher son activité sidérurgique avec celle de l'indien Tata Steel mais la Commission européenne avait mis son véto à ce projet pour des raisons concurrentielles. La 'branche acier' de Thyssenkrupp emploie près de 27.000 personnes. D'après les informations de Bloomberg, elle aurait brûlé un milliard de cash sur les six mois clos fin mars.

Outre l'acier, Thyssenkrupp recherche activement des options de consolidation pour son activité 'Marine Systems'. À la lumière de la situation concurrentielle actuelle et de sa position sur le marché, l'entreprise entrevoit des perspectives d'avenir à long terme en développant Marine Systems avec des partenaires. "Afin de sauvegarder les emplois et les sites de chantiers navals, il est logique de créer une entreprise de construction navale forte. C'est pourquoi thyssenkrupp est ouverte à des solutions qui renforceront encore la position de Marine Systems à long terme. Les options nationales et européennes sont toutes deux viables".