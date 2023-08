Thomson Reuters soigne sa rentabilité

(Boursier.com) — Thomson Reuters a affiché au deuxième trimestre fiscal des revenus en croissance de 2% à 1,65 milliard de dollars, inférieurs aux attentes de marché, avec toutefois un impact important des désinvestissements. Le groupe d'information financière confirme ses estimations annuelles 2023 d'évolution organique des revenus et d'Ebitda ajusté, ainsi que de free cash flow. Pour le trimestre clos, le groupe a plus que doublé son bénéfice opérationnel à 825 millions de dollars, alors que le bpa dilué a atteint 1,90$, à comparer à un perte un an plus tôt. Le bpa ajusté a augmenté de 40% à 84 cents, alors que l'Ebitda ajusté s'est amélioré de 18% à 662 millions de dollars. Le consensus était de 78 cents de bénéfice ajusté par action et 1,66 milliard de dollars de revenus.