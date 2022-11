Thomson Reuters : forte hausse de la rentabilité

(Boursier.com) — Thomson Reuters a publié pour son troisième trimestre fiscal des revenus de 1,574 milliard de dollars, en augmentation de 3% en glissement annuel, un bénéfice opérationnel en vive hausse de 41% à 398 millions de dollars, ainsi qu'un bpa dilué de retour dans le vert à 47 cents, contre 49 cents de perte par action un an avant. Sur une base ajustée, le bénéfice par action a augmenté de 24% à 57 cents, dépassant les attentes. Le consensus était de 0,5$ de bpa ajusté pour 1,59 milliard de dollars de revenus. Le groupe maintient ses prévisions financières 2022 et 2023. "Bien que nous reconnaissions l'incertitude macroéconomique croissante, nos activités sous-jacentes sont résilientes et nous restons concentrés sur l'investissement à long terme", résume le PDG du groupe, Steve Hasker.