Thomson Reuters fait mieux que prévu au 1er trimestre

(Boursier.com) — L 'action Thomson Reuters RG bondit de 3,3% à Wall Street mardi, à 96,64$, après l'annonce par l'agence d'informations et de données financières de résultats et de ventes meilleurs que prévu au premier trimestre, à la faveur d'une meilleure conjoncture économique.

Le bénéfice ajusté par action a ainsi atteint 58 cents par action contre 42 cents de consensus. Ce bénéfice ajusté ne tient pas compte notamment de la plus-value tirée de la cession d'une partie de la participation de Thomson Reuters dans Refinitiv, le spécialiste de l'analyse et des données financières, vendue au London Stock Exchange (LSE). Thomson Reuters détient 15% du capital du LSE à l'issue de cette opération, finalisée en janvier.

Le résultat opérationnel de Thomson Reuters a progressé d'un tiers en un an, pour atteindre 387 M$ au premier trimestre.

Le chiffre d'affaires du groupe est pour sa part en hausse de 4% à 1,58 Md$, un chiffre également supérieur aux attentes. Sur l'ensemble de l'exercice 2021, Thomson Reuters table sur une croissance de son activité comprise entre 3,5% et 4%."Nous sommes satisfaits du début de l'année et de nos résultats et nous faisons preuve d'un optimisme prudent quant au fait que les économies dans lesquelles nous opérons commencent à se redresser et présentent des perspectives prometteuses", a déclaré lors d'un entretien le directeur général, Steve Hasker.