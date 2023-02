Thermo Fisher Scientific : toujours solide !

(Boursier.com) — Thermo Fisher Scientific, le leader américain du matériel de recherche et d'analyse, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal des revenus de 11,45 milliards de dollars (+7%), un bénéfice GAAP dilué par action de 4,01$ et un bpa ajusté de 5,4$. Le consensus était de 5,19$ de bpa ajusté trimestriel et 10,43 milliards de revenus. Le groupe affiche une croissance organique de 14% des revenus sur une base ajustée. Pour l'exercice, les revenus grimpent de 15% à 44,9 milliards de dollars, alors que le bénéfice ajusté par action ressort à 23,24$.