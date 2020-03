Thermo Fisher Scientific s'offre le géant du diagnostic moléculaire Qiagen

Thermo Fisher Scientific s'offre le géant du diagnostic moléculaire Qiagen









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Thermo Fisher Scientific a annoncé un accord pour l'acquisition du géant allemand du diagnostic moléculaire Qiagen, afin d'étendre son portefeuille de diagnostics, renforcé par "des capacités attractives de diagnostic moléculaire, y compris dans le test des maladies infectieuses". Les conseils d'administration ont unanimement approuvé la proposition de Thermo Fisher d'acquérir les titres Qiagen à 39 euros pièce en cash, offre présentant une prime de 23% environ sur la clôture de Qiagen le 2 mars à Francfort. L'Américain Thermo Fisher va ainsi lancer une offre pour l'acquisition de la totalité des titres ordinaires Qiagen. La transaction valorise ce dernier à environ 11,5 milliards de dollars au taux de change actuel, cette valorisation comprenant une dette nette d'environ 1,4 milliard de dollars.

Qiagen emploie environ 5.100 personnes dans plus de 25 pays. Le groupe a généré des revenus de 1,53 milliard de dollars en 2019. Ses technologies de préparation d'échantillons sont utilisées pour extraire, isoler et purifier l'ADN, l'ARN et les protéines d'un large éventail d'échantillons biologiques.