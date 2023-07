Thermo Fisher Scientific retombe à Wall Street, mais "sait naviguer" par gros temps

(Boursier.com) — Thermo Fisher Scientific, le leader américain du matériel de recherche et d'analyse, a annoncé pour son deuxième trimestre fiscal des revenus de 10,7 milliards de dollars seulement (-3%), malgré une croissance organique de 2%. Le bénéfice GAAP dilué par action a été de 3,51$, pour un bpa ajusté de 5,15$. Le consensus était de 5,42$ de bpa ajusté trimestriel et 11 milliards de revenus. La déception l'emporte donc ce mercredi, pour ce trimestre clos début juillet 2023. Le groupe évoque un environnement macroéconomique plus difficile au deuxième trimestre. "L'activité économique en Chine a ralenti et, dans l'ensemble de l'économie, les entreprises sont devenues plus prudentes dans leurs dépenses", a déclaré Marc Casper, président et directeur général de Thermo Fisher Scientific. "L'équipe s'appuie sur notre système commercial PPI pour gérer efficacement cet environnement dynamique". Casper a ajouté : "Notre équipe de direction expérimentée a une longue expérience de navigation et de capitalisation réussies dans des macro-environnements dynamiques. Nous sommes incroyablement bien placés pour créer de la valeur pour toutes nos parties prenantes et assurer un avenir radieux à notre entreprise"...

Le titre corrige de 5% avant bourse à Wall Street. Sa performance est relativement stable depuis le début de l'année.