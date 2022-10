Thermo Fisher Scientific maintient le cap

(Boursier.com) — Thermo Fisher Scientific, le leader américain du matériel de recherche et d'analyse, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal des revenus de 10,68 milliards de dollars, un bénéfice GAAP dilué par action de 3,79$ et un bpa ajusté de 5,08$. Le consensus était de 4,81$ de bpa ajusté pour 9,91 milliards de revenus. Le groupe affiche une croissance organique de 14% des revenus sur une base ajustée. Les revenus de tests covid sont de 0,44 milliard sur la période. Un an plus tôt, sur le même trimestre, les revenus totaux étaient de 9,33 milliards de dollars. Le bénéfice net part du groupe recule à 1,5 milliard de dollars, contre 1,9 milliard un an plus tôt. Le bénéfice net ajusté s'établit à 2 milliards de dollars contre 2,3 milliards un an plus tôt.