Thermo Fisher Scientific en grande forme

(Boursier.com) — Thermo Fisher Scientific, le leader américain du matériel de recherche et d'analyse, a publié pour son deuxième trimestre fiscal clos début juillet 2022, des revenus de 10,97 milliards de dollars, un bénéfice dilué GAAP par action de 4,22$ et un bpa ajusté de 5,51$. Le consensus était de 4,99$ de bpa ajusté trimestriel pour 9,97 milliards de dollars de revenus. Le groupe évoque des résultats financiers très solides au deuxième trimestre, avec une croissance organique de 13% des revenus de base et 0,63 milliard de dollars de revenus liés aux tests Covid-19.