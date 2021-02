Thermo Fisher Scientific dépasse les attentes

(Boursier.com) — Thermo Fisher Scientific, le fabricant américain d'équipements de laboratoire, gagne du terrain avant bourse à Wall Street, alors que le groupe a publié un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels supérieurs aux attentes, grâce notamment aux ventes de produits liés au Covid-19. Sur le trimestre, le bpa ajusté est ressorti ainsi à 7,09$, contre 6,86$ de consensus et 3,55$ un an plus tôt. Les revenus ont totalisé 10,55 milliards de dollars sur le trimestre clos en décembre, contre 10,3 milliards de consensus et 6,83 milliards un an avant. Le bénéfice net a plus que doublé à 2,5 milliards de dollars et 6,24$ par titre. Le bpa ajusté a doublé. Sur l'exercice, les revenus se sont envolés de 26% à 32,2 milliards, pour un bpa ajusté en croissance de 58% à 19,55$.