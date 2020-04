Thermo Fisher, grand bénéficiaire de la pandémie ?

(Boursier.com) — Thermo Fisher Scientific, le géant américain des instruments analytiques, a annoncé pour son premier trimestre fiscal des bénéfices ainsi que des revenus dépassant les attentes. Le bénéfice net s'est établi à 788 millions de dollars soit 1,97$ par titre, contre 815 millions de dollars et 2,02$ par action un an avant. Le bénéfice ajusté par action a atteint 2,94$, contre 2,81$ sur la période comparable de l'an dernier et 2,8$ de consensus. Les revenus ont progressé de 2% à 6,23 milliards de dollars, contre 6,17 Mds$ de consensus. "Nous vivons clairement une période sans précédent, et la pandémie de COVID-19 a mis en lumière l'importance du travail que nous effectuons", a déclaré le directeur général Marc Casper.