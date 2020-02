Thermador : une offre pour 100% de Thermacome

(Boursier.com) — Une offre ferme pour l'acquisition de 100% des titres de la société Thermacome, basée à Saint-James (dpt 50, France) a été formulée par Thermador et acceptée par la société Acome. Thermacome est spécialisée dans la conception, l'ingénierie thermique et la commercialisation de systèmes de distribution d'eau sanitaire et de confort thermique des bâtiments. L'entreprise dispose d'un savoir-faire et de projets de développement complémentaires de ceux de PBtub - filiale de Thermador - tant au plan de la clientèle qu'au plan des marchés. Thermacome a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 20,2 ME et dégagé un résultat d'exploitation de 613 kE. Sont intégrés dans ce projet la conservation du site de Saint-James et des compétences qui y sont rattachées, ainsi que le développement d'un partenariat étroit et historique pour la fourniture par Acome de tubes PER fabriqués dans l'usine de Mortain (dpt 50, France). Thermador et Acome prévoient de finaliser cette opération avant la fin du premier semestre 2020.