Thermador : sur 12 mois glissants, le CA franchit pour la première fois les 400 ME

Thermador : sur 12 mois glissants, le CA franchit pour la première fois les 400 ME









(Boursier.com) — Dans la continuité du quatrième trimestre de l'année 2020, la croissance du groupe Thermador à périmètre constant est restée forte à +28 %. D'une part, les marchés du grand public, de la piscine et de la rénovation énergétique restent très dynamiques et d'autre part, les tensions sur les approvisionnements et les prix ont poussé certains clients à réaliser des achats de précaution.

Sur 12 mois glissants, le chiffre d'affaires du groupe franchit pour la première fois les 400 millions d'euros.

Le troisième confinement et la fermeture des écoles vont perturber le fonctionnement normal des entreprises et sans doute ralentir l'économie durant quatre semaines.

Plus précisément, la fermeture de certains magasins d'une superficie supérieure à 10.000 m2 pénalise des grands clients comme Leroy Merlin, Castorama et Brico Dépôt, ce qui devrait avoir pour effet de diminuer les commandes de ces enseignes. Simultanément, le blocage temporaire du canal de Suez a provoqué des retards de livraison estimés à 2 ou 3 semaines, accroissant encore les tensions sur les approvisionnements.

En France, les mises en chantier de logements neufs poursuivent leur baisse, ce qui est particulièrement pénalisant pour PBtub et Thermacome.

"À l'international, nous estimons que le retour d'une croissance plus substantielle ne reprendra qu'avec la fin de cette crise sanitaire et la possibilité de visiter physiquement nos clients et prospects. Cette perspective est donc plutôt reportée au mois de septembre 2021, date à laquelle la vaccination de masse pourrait commencer à donner des résultats tangibles" estime la direction.

En revanche, l'engouement exceptionnel des Français pour leur habitat, leur jardin et éventuellement leur piscine devrait perdurer encore plusieurs mois.

De plus, le chiffre d'affaires sera probablement gonflé par le retour de l'inflation qui pourrait dépasser 5% en moyenne sur l'année.

Enfin, la rénovation énergétique des bâtiments, dans laquelle s'inscrit parfaitement notre filiale Thermador en fournissant des accessoires et matériels particulièrement destinés aux systèmes de chauffage/rafraîchissement vertueux, semble s'inscrire dans la durée. En effet, l'aide de l'État accompagne un train de mesures visant à répondre à l'attente des citoyens en matière de réduction d'émission de CO2.

Un dividende de 1,82 euro par action a été détaché le 13 avril et mis en paiement le 15 avril 2021.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

À l'occasion de son départ du Conseil d'Administration, Jean François Bonnefond a été très chaleureusement remercié pour sa contribution à la direction de Jetly et du groupe. Un hommage lui est rendu à la page 153 du document d'enregistrement universel.

Pour le remplacer comme administrateur, l'Assemblée Générale a nommé Lionel Monroe. Tout en conservant la direction de Syveco, il a également été nommé Directeur Général délégué de Thermador Groupe, en charge du développement international. Enfin, il a clairement été désigné comme successeur du P.-D.G. en cas d'indisponibilité soudaine de ce dernier.

Les mandats de Laurence Paganini, Caroline Meignen et Janis Rentrop ont été renouvelés pour une période de 4 ans.