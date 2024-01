Thermador : recule après le point annuel

(Boursier.com) — Thermador cède 1,4% à 80,3 euros au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires annuel de 580,95 millions d'euros, en croissance de +4,9% (-1,8% à périmètre constant).

À la suite de cette publication légèrement en dessous de ses attentes au niveau du CA, Oddo BHF laisse son estimation de ROC 2023 inchangée à 80 ME, soit une MOC de 13,8% (-60 pb). Pour 2024, l'analyste table sur un CA de 590 ME, soit une croissance de 1,6% (+3% effet prix et -1,4% effet volume) et sur un ROC de 81 ME, soit une MOC stable à 13,8% (pas d'amélioration de marge compte tenu de la hausse des salaires : +3,5% en 2024 après +5% en 2023 et effets prix moins significatifs). Le momentum va rester particulièrement compliqué au S1 pour le groupe et, spécialement le T1 dont l'effet de base sera très difficile (T1 2023 +10% lfl). Le début de baisse des taux, le redémarrage progressif du marché de la construction et la fluidification des financements Maprimerenov pour les projets de rénovation devront aider le groupe à retrouver le chemin de la croissance à partir du second semestre. Dans l'attente d'un peu plus de visibilité, l'analyste maintient sa recommandation 'neutre' sur le titre avec un objectif inchangé de 86 euros.