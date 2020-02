Thermador : nouvelle opération ciblée

(Boursier.com) — Thermador recule de 0,7% sur les 54,60 euros ce mardi, alors que le groupe a annoncé avoir fait une offre pour 100% des titres Thermacome, offre acceptée par l'actuel actionnaire ACOME. Selon Portzamparc, les synergies commerciales avec PBtub seront intéressantes (les clients grands comptes de Thermacome sont aujourd'hui des clients de taille modeste pour PBtub). Aucun élément de prix n'a été communiqué... "Dans un marché où la prescription est importante, la reconnaissance de la marque et des solutions Thermacome auprès des architectes/professionnels du bâtiment sera clé dans le dégagement de synergies avec les autres filiales Thermador dédiées au bâtiment (notamment PBtub)" souligne l'analyste qui vise un cours de 64 euros en restant à l'achat sur le dossier.

Thermacome a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 20,2 ME et dégagé un résultat d'exploitation de 613 KE. Sont intégrés dans ce projet la conservation du site de Saint-James et des compétences qui y sont rattachées, ainsi que le développement d'un partenariat étroit et historique pour la fourniture par Acome de tubes PER fabriqués dans l'usine de Mortain (dpt 50, France). Thermador et Acome prévoient de finaliser cette opération avant la fin du premier semestre 2020...