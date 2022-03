Thermador : Impacts de la guerre en Ukraine

(Boursier.com) — "Comme vous, nous sommes profondément choqués par l'ampleur des crimes perpétrés par l'armée russe et ne souhaitons pas participer de près ou de loin à l'effort de guerre de son pays" commente le groupe Thermador. "En conséquence, nous avons décidé de ne plus honorer les commandes de matériels manifestement destinés à être exportés en Russie. L'impact est mineur pour le groupe, ne s'agissant que d'environ 1 ME de chiffre d'affaires. En revanche, les conséquences indirectes et cumulées de cette guerre pourraient être significatives.

Les dépenses de gaz et de fioul se sont élevées à 192 KE en 2021 et ne seront majorées qu'à partir de 2023 du fait d'un contrat nous garantissant la stabilité des prix en 2022.

Les prix des transports maritimes vont vraisemblablement rester à des niveaux très élevés après la fermeture avérée de la route de la soie. Ceux des transports routiers risquent d'évoluer avec le prix du gazole.

Les cours des métaux dont le cuivre, l'acier, l'aluminium et le nickel poussent d'ores et déjà certains de nos fournisseurs à appliquer de nouvelles hausses. A titre d'exemple, les produits majoritairement composés d'acier inoxydable représentent approximativement 11% de notre chiffre d'affaires consolidé (les aciers inoxydables couramment utilisés dans nos métiers contiennent du chrome, du nickel et du molybdène).

Les parités des devises (euro, dollar, yuan) sont totalement imprévisibles et nous pilotons nos couvertures en dollar à court terme, avec des conséquences quasi immédiates sur 35% de nos achats.

Après les hausses répercutées en 2021 et celles appliquées au début de l'année 2022, nos filiales seront donc très probablement contraintes d'annoncer dès le mois d'avril de nouvelles hausses de prix et de veiller à ce que leurs clients ne gonflent pas artificiellement leurs ordres avant leur mise en oeuvre".

Le groupe conclut : "Notre modèle d'affaires est résilient par nature puisque nous distribuons beaucoup de matériels directement liés à des besoins de première nécessité : eau potable, chauffage, industries agroalimentaire, pharmaceutique, chimique et pétrochimique. Nos équipes ont également prouvé leur forte capacité d'adaptation en 2020 et se tiennent prêtes à traverser cette dramatique période de trouble en s'appuyant notamment sur les stocks qu'elles étaient parvenues à reconstituer à la fin de l'année 2021.

Nous sommes bien sûr extrêmement préoccupés, mais restons confiants dans notre aptitude à faire face solidairement à ces nouveaux défis".