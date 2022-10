Thermador Groupe : une publication de qualité appréciée

(Boursier.com) — Thermador Groupe se distingue en cette fin de semaine avec un titre qui grimpe de 6% à 76,2 euros. La société spécialisée dans la distribution de matériels pour la circulation des fluides dans le bâtiment et l'industrie a dévoilé hier soir un chiffre d'affaires trimestriel de 130,16 millions d'euros, en croissance de 14,1%. Le management estime par ailleurs que la probabilité d'une acquisition significative avant la fin de l'année est élevée.

Cette publication confirme la bonne résilience du groupe dans le contexte actuel : bon pricing power, positionnement intéressant sur des métiers de niche et forte traction sur le segment rénovation (50%e de l'activité), explique Oddo BHF. L'activité devrait cependant se durcir au cours des prochains mois, notamment dans le logement neuf et l'industrie, ce qui incite le broker à rester prudent à court terme malgré les excellentes qualités du dossier. Pour un cours cible inchangé de 90 euros, impliquant un multiple VE/EBIT 2023e de 11x (en ligne avec la moyenne historique), l'analyste conserve son opinion 'neutre'.

Portzamparc évoque une publication de qualité, nettement supérieure aux attentes, et rehausse son scénario annuel (CA de 514,5 ME à 527,3 ME et EBIT de 74,5 ME à 77 ME). Le broker conserve néanmoins son objectif de 99 euros et sa recommandation 'renforcer'.