Thermador Groupe : une bonne année 2020

(Boursier.com) — Malgré un contexte particulièrement chaotique en 2020, Thermador Groupe publie un chiffre d'affaires de 395,5 millions d'euros (378,54 ME à périmètre constant). Il est en croissance de +7,2% (+2,6% à périmètre constant).

Le résultat opérationnel ressort à 51,4 ME (+7,5%) pour 36,18 ME de résultat net part du groupe (+11,8%).

Au 31 décembre 2020, la trésorerie nette Thermador Groupe s'élève à 39,9 ME. Sa dette bancaire est de 39,4 ME. Ses capitaux propres après affectation du résultat se montent à 224,8 ME.

Hausse de dividende

Fidèles à sa politique de distribution et conscient du caractère très incertain de l'année 2021 , Thermador Groupe propose un dividende de 1,82 euro, en hausse de +1,1% par rapport à l'année 2020.

Perspectives

Thermador Groupe aborde l'année 2021 sereinement, prêt à gérer les inévitables aléas des marchés . Le contexte reste globalement le même que durant le 4e trimestre 2020, en prenant l'hypothèse prudente d'un ralentissement des ventes vers le grand public. Le redémarrage de nos activités à l'export dépend en grande partie de l'évolution de la pandémie en Europe. En France, nous pouvons compter sur MaPrimeRénov' pour compenser l'érosion des ventes d'accessoires liés aux énergies fossiles et soutenir les gammes d'accessoires particulièrement dédiées à l'utilisation des énergies renouvelables dans les bâtiments , commente le management qui conclut : Notre plan stratégique à 10 ans a été légèrement modifié pour notamment marquer notre volonté d'agir à long terme pour la protection de l'environnement .

Conformément à ses engagements pris au début de l'année 2020, Thermador Groupe ne prévoit pas en 2021 d'opération de croissance externe supérieure à 5 ME, préférant concentrer ses ressources sur ses nombreuses et diverses opérations d'intégration.