Thermador Groupe : "sûr de traverser sans trop de dommages" la crise sanitaire

(Boursier.com) — L'épidémie de Covid-19 s'est transformée en pandémie, touchant successivement les fournisseurs chinois, italiens et espagnols de Thermador Groupe. La France est maintenant frappée, soit un marché sur lequel le groupe réalise 80,8% de son chiffre d'affaires.

L'activité se poursuit

Nous avons avant toute chose une pensée pour les victimes, les malades et tous les personnels soignants qui sont au front pour juguler cette crise sanitaire. Modestement mais réellement, les entreprises du groupe Thermador ont un rôle à jouer dans cette tourmente. En effet, certains de nos matériels permettent le fonctionnement de systèmes absolument nécessaires et nous mettons un point d'honneur à les livrer dans les meilleures conditions : adduction d'eau potable, traitement des eaux usées, acheminement de l'eau chaude sanitaire, chauffage domestique, traitement de l'air intérieur, chauffage urbain, groupes électrogènes, industrie agro-alimentaire, industrie pharmaceutique, raffineries, industrie chimique, etc... , indique le management qui poursuit : Nous avons donc décidé d'assurer la continuité du service dans toutes nos filiales tant que nos clients nous le demanderont, en respectant scrupuleusement les conditions de sécurité pour notre personnel et les consignes des pouvoirs publics .

Le chiffre d'affaires est impacté

Du point de vue de chiffre d'affaires, Thermador Groupe pensait, il y a un mois, être impacté par les difficultés rencontrées par les fournisseurs chinois. Finalement, le groupe va l'être par une baisse globale de l'activité économique en France et en Europe.

Dans le canal de distribution du bricolage (23% du CA consolidé et 7,6% de notre résultat avant impôts), l'activité va très brutalement se réduire du fait des fermetures de la grande majorité des magasins clients.

Dans les canaux professionnels, le chiffre d'affaires va décroître avec le ralentissement de l'activité économique.

Dans le canal digital, qu'il s'agisse de la vente aux particuliers ou de la vente aux professionnels, Thermador Groupe imagine en revanche une augmentation des ordres de certains clients. Nous mettons donc tout en oeuvre pour les satisfaire , indique l'entreprise.

En mesure de rebondir très rapidement