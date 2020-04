Thermador Groupe : stock à l'appui

(Boursier.com) — Thermador est stable à 45 euros ce mercredi, alors que le groupe a donné quelques informations au marché, compte tenu de la crise sanitaire... Les sociétés du groupe qui livrent les grandes surfaces de bricolage (23% de l'activité consolidée en 2019) devraient approximativement perdre 70 % de leur chiffre d'affaires au mois d'avril. Celles qui s'adressent à des professionnels (77% de l'activité consolidée) limiteront probablement la perte à 50%.

En moyenne consolidée, le groupe devrait donc pouvoir assurer 45% du chiffre d'affaires comparativement au mois d'avril 2019. Au mois de mai, si l'amélioration de la situation se confirme, Thermador prévoit de dépasser 60% des réalisations enregistrées en 2019.

"Nous comptons en effet sur la reprise graduelle des chantiers et sur les plans de réouverture des magasins annoncés la semaine dernière par les grandes surfaces de bricolage", commente le groupe.

"Pas de changement au niveau de nos attentes" estime Portzamparc qui attend toujours une contraction d'activité de 4,8% à 351,3 ME. "Nous projetons un recul de marge d'EBIT de -100bp à 12%. Précisons que le niveau de stock important de Thermador (123 ME à fin décembre ; 191 jours d'achats) lui confère un avantage concurrentiel dans la reprise" souligne l'analyste qui reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 58 euros.