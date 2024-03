Thermador Groupe : stable !

(Boursier.com) — Thermador Groupe est stable sur les 80 euros ce jeudi, alors que le groupe a dégagé en 2023 un résultat opérationnel de 80,8 ME et un bénéfice net de 58,3 ME, en très légères baisse par rapport à 2022. "Finalement, notre chiffre d'affaires consolidé s'établit à 581 ME, notre rentabilité opérationnelle à 13,7% et notre rentabilité nette à 9,9% (sur la base de notre chiffre d'affaires selon IAS 18)", indique le groupe. Attachés à la régularité de sa redistribution auprès des actionnaires, Thermador Groupe proposera la stabilité du dividende à 2,08 euros.

"Le changement des règles du jeu dès le 1er janvier 2024 en ce qui concerne l'attribution de l'aide d'État MaPrimeRénov' pour les chantiers de rénovation énergétique va vraisemblablement perturber encore quelques mois ce marché et donc l'activité de notre plus grande filiale Thermador. Ce phénomène conjugué aux chiffres très dynamiques du 1er trimestre 2023 (+10,3 %) nous conduit à penser que le 1er semestre 2024 sera en retrait au niveau du chiffre d'affaires. Nous comptons sur un contexte plus favorable au deuxième semestre pour reprendre tout ou partie du terrain perdu", prévoit le groupe. Portzamparc parle d'une publication "sans grande surprise", le bout du tunnel étant proche en terme de 'top-line' selon l'analyste qui reste à l'achat en ajustant son cours cible de 97 à 95 euros.