Thermador Groupe : soutiens en vue

Thermador Groupe : soutiens en vue









(Boursier.com) — Thermador Groupe recule de 0,6% à 65,60 euros ce jeudi après avoir réalisé un nouveau point d'actualité dans le contexte de la crise sanitaire qui se poursuit... L'activité des filiales commercialisant des produits grand public est restée forte au mois de novembre, affichant une progression de +19,1%. Les ventes des produits destinés aux professionnels (72,5% du CA consolidé sur cette période) ont augmenté de +2% à périmètre constant. Le chiffre d'affaires mensuel consolidé a progressé de +6,2% à périmètre constant.

Ces résultats sont à relativiser puisque Thermador Groupe a bénéficié en novembre d'un jour ouvrable supplémentaire. Sur la période octobre-novembre cumulée, le nombre de jours ouvrables fut identique.

A périmètre constant, l'activité grand public a progressé de +18,6% alors que les ventes des produits destinés aux professionnels sont stables.

Le chiffre d'affaires consolidé à périmètre constant monte de +4,6% entre le 1er octobre et le 30 novembre 2020, performance qui satisfait pleinement le groupe compte tenu des circonstances et de la très forte croissance enregistrée en 2019 à la même période .

"Thermador devrait publier un CA annuel supérieur à nos attentes (PZP 389,8 ME, +0,8% organique vs n-1 dont T4 +1,4% organique)" commente Portzamparc qui souligne, qu'au-delà, le plan de relance (MaPrimeRénov), la RE2020 (mise en avant des pompes à chaleur, chauffage bois...) et la poursuite des intégrations des acquisitions sont des soutiens pour le titre à moyen terme. De quoi réhausser l'objectif de cours de 64 à 69 euros et confirmer une opinion 'Acheter'.