Thermador Groupe : solide croissance d'activité au 1er semestre

(Boursier.com) — Au terme du 1er semestre 2023, le chiffre d'affaires (IFRS 15) de Thermador Groupe s'élève à 323,66 millions d'euros (299,36 ME à périmètre constant). Il est en croissance de +12,6% d'une année sur l'autre (+4,1% à périmètre constant).

Le chiffre d'affaires du 2e trimestre ressort à 153,15 ME (144,87 ME un an plus tôt). Il croît de +5,7% d'une année à l'autre, mais recule de -2% à périmètre constant.

Il est rappelé que la variation de périmètre tient à l'acquisition de DPI au 31 octobre 2022 par Thermador Groupe. Le chiffre d'affaires de cette société est consolidé depuis le 1er novembre 2022.