Thermador Groupe se renforce sur le marché du comptage

(Boursier.com) — Thermador Groupe a annoncé son entrée en négociation exclusive avec les actionnaires des sociétés Compteur-energie.com dont le siège social est situé à Le PlessisBelleville, OTmetric dont le siège social est situé à Tremblay-en-France, et MyMeterinfo dont le siège social est situé à Saint-Quentin-Fallavier, pour l'acquisition de 100% des titres de ces trois entreprises. Elles regroupent une expertise dans la conception et la commercialisation de systèmes de télérelève (IOT), de compteurs électriques, eau, gaz, fioul et énergie, destinés aux professionnels.

Elles emploient huit personnes pour un chiffre d'affaires total de 2,8 ME et sont dirigées par Thierry Dupont et Olivier Mogenot qui conserveraient leur rôle actuel avec une forte délégation opérationnelle. Le principal canal de vente en France de ces solutions techniques est le site marchand Compteur-energie.com.

Ce projet permettrait au groupe Thermador de renforcer son activité dans le marché du comptage sur lequel interviennent déjà ses filiales Sferaco, Sectoriel, Distrilabo et Thermador.