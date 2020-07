Thermador Groupe : scénario validé

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2020, le chiffre d'affaires de Thermador Groupe est ressorti à 187,87 millions d'euros (182,55 ME à périmètre constant). Il recule modestement de 1,5% (-4,3% à périmètre constant). La maîtrise des coûts de Thermador a permis de limiter l'impact sur le résultat opérationnel au 1er semestre, qui ne concède que 7,1%, à périmètre constant. Il s'établit à 23,23 ME au 30 juin 2020. En ajoutant les résultats de Distrilabo et Thermacome, il baisse de -6,6% à 23,36 ME.

Le résultat net part du groupe est de 16,47 ME (-3% en données publiées).

La baisse du PIB des pays européens où opère Thermador et la chute estimée de 46% de mars à mai 2020 des autorisations de construction de logements en France auront dès l'automne 2020 un impact négatif sur les activités.

Cependant, l'augmentation des parts de marché durant la crise et le succès avéré de certaines gammes de produits destinées à l'efficacité énergétique permettent au groupe de maintenir son ambition à long terme...

"Notre scénario ne change pas, nous attendons toujours sur l'année une légère décroissance organique de -0,9% à 384,1 ME avec une stabilisation de la marge" commente Portzamparc qui souligne le bon démarrage au T3 qui pourrait potentiellement apporter de bonnes surprises, notamment au niveau des filiales exposées au marché du neuf. Verdict : "Nous confirmons notre opinion Acheter et notre objectif de cours de 62 euros". Le titre monte ce vendredi de 1% à 56,20 euros.