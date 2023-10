Thermador Groupe : ralentissement de l'activité confirmé au troisième trimestre

(Boursier.com) — Thermador Groupe annonce que le repli de son activité, déjà amorcé au deuxième trimestre 2023, s'est confirmé au troisième avec une baisse du chiffre d'affaires de 6,4% à périmètre constant. Le chiffre d'affaires à fin septembre ressort à 454,2 ME, en hausse de 8,7% mais de seulement 0,8% à périmètre constant

La moyenne sur 9 mois glissants des hausses de prix répercutées à nos clients s'élève à 7,2% alors que le groupe l'avait estimée à 8,2% à la fin du mois de juin. " Selon nos dernières anticipations, elle pourrait être de 6% sur l'ensemble de l'année 2023 à comparer à 10,8% en 2022 ", note Thermador.

Le groupe parle d'un ralentissement sur la plupart de ses marchés : bâtiments, travaux publics, industrie, piscine, et bricolage. À ce stade de l'année, seules Distrilabo, Jetly, Sferaco et Syveco affichent un chiffre d'affaires en nette progression parmi les 17 filiales.

" Bien que les délais de règlement des montants d'investissement éligibles au dispositif MaPrimeRénov' semblent se raccourcir pour certains acteurs jugés vertueux, nos clients engagés dans la vente de matériels pour la rénovation énergétique des bâtiments ont globalement baissé leurs niveaux de commande auprès de notre filiale Thermador. Par voie de conséquence, les marchés des chauffe-eaux solaires et pompes à chaleur air-eau subissent un très fort ralentissement ", avertit Thermador.

Le groupe prévoit toujours une baisse de l'activité à périmètre constant au quatrième trimestre 2023 et se prépare " à affronter une année 2024 particulièrement difficile ". " Nous avons déjà traversé ce type de période et restons sereins dans notre capacité à en sortir renforcés. En outre, cela ne remet aucunement en cause notre politique de distribution qui consiste depuis 1987 à ne jamais baisser le dividende versé à nos actionnaires ", conclut Thermador.