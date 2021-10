Thermador Groupe : ralentissement confirmé au T3 mais année record en vue

(Boursier.com) — Thermador Groupe affichait à fin septembre un chiffre d'affaires de près de 377 ME, en croissance de 25% à périmètre constant. Le troisième trimestre a généré 114 ME de chiffre d'affaires, en croissance organique de 5%.

Le groupe précise que l'activité des sociétés agissant dans le canal grand public ralentit très nettement au troisième trimestre (-10,1% par rapport à 2020 et +16,9% par rapport à 2019) alors que celle des filières professionnelles résiste mieux en chiffre d'affaires, en partie grâce à l'inflation (+10,8% par rapport à 2020 et +16,5% par rapport à 2019, à périmètre constant). La doyenne des filiales, Thermador, continue à enregistrer des performances hors norme. Ses principaux fournisseurs italiens (Caleffi, DAB, Cordivari et Zilmet) la soutiennent sans faillir et investissent pour l'accompagner dans sa croissance sur le vaste marché de la rénovation énergétique. À l'international, les équipes commerciales peuvent à nouveau se déplacer pour visiter physiquement leurs clients. La croissance retrouvée de Syveco pourrait ainsi se confirmer.

Thermador constate que son stock a cessé de diminuer (138 ME au lieu de 117 ME à la fin du mois de juin). À ce jour, parmi les 80.000 articles catalogués, 1.400 Sont non immédiatement disponibles, ce qui représente en année pleine approximativement 4,5% du chiffre d'affaires.

Le groupe juge probable que la marge commerciale s'effrite à la fin du second semestre, toutes les hausses de prix n'ayant à ce jour pas encore été totalement répercutées. Pour autant, Thermador prévoit toujours une année record en chiffre d'affaires et résultat opérationnel.

"A minima et toutes activités confondues, les délais supplémentaires annoncés par nos fournisseurs chinois auront un impact sur nos approvisionnements durant les neuf prochains mois. Compte tenu du chiffre d'affaires extraordinaire enregistré entre janvier et juin 2021, le premier semestre 2022 s'annonce décidément comme un immense défi. Cela n'entame pas l'optimisme des dirigeantes et dirigeants de filiales qui préparent l'avenir en recrutant de nouveaux talents. Notre effectif est ainsi passé de 684 à 714 personnes en trois mois", ajoute le groupe.