Thermador Groupe : projet de prise de participation minoritaire dans le capital de Femat Solutions

(Boursier.com) — Thermador Groupe annonce son entrée en négociation avec les actionnaires du Groupe Femat dont le siège social est à Dardilly (69570) pour l'acquisition d'une part minoritaire du capital de la société Femat Solutions, filiale à 100% de la société Femat (distributeur spécialiste des matériaux et des solutions pour le bâtiment performant).

A l'occasion de cette opération, Garibaldi Participations, qui accompagne le groupe Femat depuis 2021, étudie l'opportunité de renforcer son empreinte capitalistique en parallèle des partenaires bancaires du groupe Femat qui travaillent sur la mise en place de financements visant à renforcer le fonds de roulement de l'entreprise.

Femat Solutions fournit aux professionnels des prestations de services, et tout particulièrement la valorisation de certificats d'économie d'énergie (CEE) et l'organisation de solutions de financement des aides de l'Etat dans le cadre de l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments (dispositif MaPrimeRénov').

Plus concrètement, elle s'assure de l'accompagnement des professionnels à chaque étape de leurs dossiers, de la validité technique des projets, de la garantie de paiement des aides et de la gestion des éléments administratifs et financiers auprès de l'ANAH (Agence Nationale d'Amélioration de l'Habitat qui promeut et finance une part très importante de la rénovation thermique et énergétique des bâtiments). Par ailleurs, Femat Solutions accompagne et conseille ses clients maîtres d'ouvrage publics comme privés, maîtres d'oeuvre et corps d'état, sur des projets de rénovation énergétique ou de construction performante (dans les domaines résidentiels, collectifs ou tertiaires).

La société emploie 4 personnes et a réalisé lors de son dernier exercice un chiffre d'affaires de 1,19 ME.